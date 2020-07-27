Для защиты от затоплений: на Ивано-Франковщине разработают противопаводковую программу
27 июля, 2020, 17:31
В Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу для мониторинга ситуации на реках и защиты от затоплений
Об этом сообщили в пресс-служба Ивано-Фраковской облгосадминистрации.
На Ивано-Франковщине разработают противопаводковую программу, которая позволит обеспечить комплексный подход к управлению паводкового стока в бассейнах рек Прикарпатья.
"Ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предупреждению и минимизации негативных последствий", - говорится в сообщении.
- Напомним, в конце июня в западных областях Украины прошли сильные паводки. Затопленными оказались десятки населенных пунктов, разрушены сотни километров дорог, погибли четыре человека.
- Кабмин выделил около 700 млн грн на нужды областей, пострадавших от паводков.
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