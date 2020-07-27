Для защиты от затоплений: на Ивано-Франковщине разработают противопаводковую программу

27 июля, 2020, 17:31

В Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу для мониторинга ситуации на реках и защиты от затоплений

Об этом сообщили в пресс-служба Ивано-Фраковской облгосадминистрации.

На Ивано-Франковщине разработают противопаводковую программу, которая позволит обеспечить комплексный подход к управлению паводкового стока в бассейнах рек Прикарпатья.

"Ее реализация будет способствовать защите от затопления десятков населенных пунктов области, позволит отслеживать ситуацию на реках, моделировать варианты развития паводка и своевременно принимать меры по предупреждению и минимизации негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня в западных областях Украины прошли сильные паводки. Затопленными оказались десятки населенных пунктов, разрушены сотни километров дорог, погибли четыре человека.

Кабмин выделил около 700 млн грн на нужды областей, пострадавших от паводков.

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