На Закарпатье из-за значительных осадков снова подтоплены населенные пункты, - ГСЧС

27 июля, 2020, 18:18

В Закарпатской области из-за значительных осадков подтоплены отдельные населенные пункты в горных районах - разрушены мостки и берегоукрепления

Об этом сообщают в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"27 июля около 13:00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в области подтоплено ряд населенных пунктов, разрушены мосты и берегоукрепления. В Воловецком и Межгорье затруднен проезд ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен 1 и повреждены 3 мостики, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за выливания воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги.

Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Воловец и государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец.

Сейчас работа по ликвидации последствий непогоды продолжается.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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