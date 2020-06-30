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Espreso.tvОбществоРейтинг Зеленского снизился до 34%, - опрос

Рейтинг Зеленского снизился до 34%, - опрос

Если бы в конце июня в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 34,6%

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В конце апреля рейтинг Зеленского составил 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Кроме того, планируется голосовать:

- за Юрия Бойко - 20,0% (в апреле - 10,8%),

- при Петре Порошенко 16,1% респондентов (в апреле - 12,8%),

- за Юлию Тимошенко - 7,7% (в апреле - 5,4%),

- за Игоря Смешко - 4,2% (в апреле - 6,0%),

- за Анатолия Гриценко - 3,1% (в апреле - 3,5%),

- за Олега Ляшко 1,2% (в апреле - 2,0%).

Социологи также отмечают, что в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, действующего президента поддержат 69,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, Порошенко - 30,2%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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