Рейтинг Зеленского снизился до 34%, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
В конце апреля рейтинг Зеленского составил 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
Кроме того, планируется голосовать:
- за Юрия Бойко - 20,0% (в апреле - 10,8%),
- при Петре Порошенко 16,1% респондентов (в апреле - 12,8%),
- за Юлию Тимошенко - 7,7% (в апреле - 5,4%),
- за Игоря Смешко - 4,2% (в апреле - 6,0%),
- за Анатолия Гриценко - 3,1% (в апреле - 3,5%),
- за Олега Ляшко 1,2% (в апреле - 2,0%).
Социологи также отмечают, что в случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко, действующего президента поддержат 69,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, Порошенко - 30,2%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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