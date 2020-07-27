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Espreso.tvОбщество1+1 прекращает сотрудничество с провайдером Ланет, который заявил о давлении со стороны телекомпании

1+1 прекращает сотрудничество с провайдером Ланет, который заявил о давлении со стороны телекомпании

С 1 августа "1+1 media" досрочно прекратит сотрудничество с сетью Ланет

Об этом говорится в заявлении пресс-службы группы, передает  "Детектор-медиа".

О прекращении сотрудничества группа предупредила провайдера письмом от 23 июня 2020 г. с вых. № 181151.

"К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным", - говорится в сообщении "1+1 медиа".

С 1 августа 2020 г. абонентам ООО "Сеть Ланет" станут недоступны такие каналы: "1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", УНИАН ТВ, "Бигуди", FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, "Kyc-Kyc", "36,6".

Дмитрий Ганзенко, заместитель директора "Сети Ланет", в комментарии "Детектор медиа" отметил, что провайдер ведет переговоры с "1+1 медиа" о заключении нового соглашения.

"Полученноле нами письмо от "1+1" об одностороннем расторжении соглашения является документом, свидетельствующим о том, что действие текущего договора будет полностью прекращено. Вместе с тем, в настоящее время "Ланет" и "1+1" ведут переговоры о заключении нового соглашения. Переговоры идут хоть и очень медленно, но в конструктивном русле, и, соответственно, возможность для дальнейшего сотрудничества мы видим четко и ясно ", - пояснил Ганзенко.

  • Напомним, в июне 2020 г. в сети Ланет заявили, что "1 + 1 Media" требовал у них отключить трансляции телеканалов, присутствовавшие на спутнике в незакодированном виде
  • В марте 2014 года "Сеть Lanet" отказалась транслировать российские телеканалы, которые ведут агрессивную пропаганду
  • В январе 2017 провайдер кабельного телевидения и интернета "Ланет" прекратил трансляцию телеканалов Inter Media Group
  • 4 февраля 2020 на основателя Ланет, бизнесмена Виктора Мазура было совершено покушение

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