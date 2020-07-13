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Espreso.tvОбществоТребовали выключить независимые телеканалы: интернет-провайдер Ланет заявил о давлении со стороны 1 + 1

Требовали выключить независимые телеканалы: интернет-провайдер Ланет заявил о давлении со стороны 1 + 1

Как заявили в компании, "1 + 1 Media" требовал у них отключить из трансляции телеканалы, присутствовавшие на спутнике в незакодированном виде

Об этом сообщила страница интернет-провайдера Ланет в Facebook.

"Руководству Сети Ланет позвонил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1 +1 Media". В разговоре представитель медиагруппы настаивал на отключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. В перечень таких каналов входят: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества ", - говорится в заявлении провайдера.

В Ланет отметили, что получив такое письмо, датированное 23.06.2020, попытались разрешить ситуацию и предложили "1 + 1 Media" отозвать расторжения договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения.

"Прямое давление со стороны "1 + 1 Media", что пользуется своим положением на рынке, имеет целью нанесение ущерба небольшим "нишевым" телеканалам и лишения их доступа к аудитории зрителей. Сеть Ланет сотрудничает с независимыми украинскими вещателями, руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенные условия сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала ", - пояснили свою позицию в компании

"Вмешательство "1 + 1 Media" в хозяйственную деятельность Сети Ланет неприемлемо, а также препятствует добродетельным отношениям с другими игроками рынка. В связи с этим мы призываем коллег по рынку, которые также подвергаются давлению, медийное сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Также требуем у руководства "1 + 1 Media" воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей. Со своей стороны Сеть Ланет стремится продолжать ретрансляцию и 1 + 1, и Солнце, и всех других телеканалов в рамках текущего наполнения пакетов и руководствуясь заключенным ранее договорам ", - подчеркнули в Ланет.

 

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