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Espreso.tvОбществоТелеканалы, провайдеры и общественные организации призывают защитить честную конкуренцию

Телеканалы, провайдеры и общественные организации призывают защитить честную конкуренцию

Телелеканалы, провайдеры и общественные организации обратились с открытым письмом в органы государственной власти, в котором призывают срочно отреагировать на ситуацию, которая произошла вокруг кабельной сети Ланет и телегруппы 1 + 1

Письмо подписали телеканалы Эспрессо, Солнце, 24 канал и Общественное, а также провайдер Сеть Ланет и общественные организации Интерньюс-Украина, Наши деньги и Лига антитрастовые.

"Вопрос честной, открытой конкуренции на любом рынке, всегда был и остается приоритетом для любой цивилизованной экономики. В современном обществе конкуренция критически важна, и именно поэтому обязательства государства по ее защите определены на уровне Конституции Украины, многочисленных международных договорах и законах Украины. Конкуренция на телевизионном рынке чрезвычайно важна, ведь медиа влияют на многие общественных процессов в государстве.

Поэтому мы были поражены сообщением провайдера Ланет о том, что медиа-группа 1 + 1 требует выключить из пакетов телевидения Сети Ланет украинские развлекательные телеканалы, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. Среди таких телеканалов: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Эко TV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Иначе телегруппа 1 + 1 грозится забрать от Ланет право транслировать абонентам сети телеканалы группы 1 + 1. Для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет было направлено письмо о прекращении сотрудничества с 1 августа 2020 года "- говорится в письме.

По мнению подписантов, данная ситуация должна получить как правовую оценку со стороны государства, так и оценку от других участников рынка.

Действия медиа-группы, по мнению подписантов, юридически могут квалифицироваться как "склонение к бойкоту субъекта хозяйствования и созданию препятствий субъектам хозяйствования в процессе конкуренции" и иметь признаки недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 32, частей четвертой, шестой статьи 34 Хозяйственного кодекса Украины, статьи 10 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".

Подписанты письма призвали всех участников рынка:

  • отстаивать честные правила конкуренции

  • руководствоваться современными принципами открытой конкурентной борьбы за зрителя

  • противостоять любым попыткам уничтожить рынок электронных медиа в Украине с применением незаконных средств.

Организации призвали Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания срочно отреагировать на ситуацию! Уничтожение конкуренции на медийном рынке - прямая угроза украинскому информационному пространству и перспективам Украины стать цивилизованной демократической державой!

Подписанты обратились во все государственные органы, в компетенцию которых входит обеспечение экономической конкуренции, дать надлежащую оценку ситуации и обеспечить сохранение конкурентных условий на медийном рынке Украины! "

В письме приглашаются представители медиа, провайдеры и общественные организации поддержать обращение. Это можно сделать, вписав название организации в онлайн документ по ссылке и распространив копию обращения на своих страницах в соцсетях.

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