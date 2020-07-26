Партия "Слуга народа" назвала дату предвыборного съезда

26 июля, 2020, 07:43

Посвященный проведению местных выборов съезд политической партии "Слуга народа" может произойти ориентировочно 21 августа 2020 года

Об этом вечером в субботу, 25 июля, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV.

Встреча состоится в Киеве.

"Наша дружная профессиональная команда становится все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", - написала Кравчук на своей странице в Facebook .

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"Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - добавила она.

Напомним, глава партии "Слуга народа", первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко заявил, что президент Владимир Зеленский является для своей команды практичным и "духовным лидером", особенно во время, когда политическая сила готовится к местным выборам.

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