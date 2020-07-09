Корниенко назвал Зеленского "духовным лидером" партии "Слуга народа"

9 июля, 2020, 20:35

Об этом Корниенко заявил в интервью Радио Свобода.

"У нас сейчас есть два процесса с президентом: по местным выборам, а второе - подводим итоги работы парламента и год работы нашего монобольшинства, и проводим такие встречи с депутатами и президентом по группам", - сказал Корниенко.

На вопрос, советуются ли "Слуги народа" с президентом по местным выборам, Корниенко ответил утвердительно.

"Да, советуемся, он же наш духовный и практический лидер, фактически. Нашей политической силы... Ну, я так шучу, конечно. Но, понятно, что принципиальные решения, касающиеся выдвижений, в первую очередь мэров (так мэр - это не прямая параллель, но можно провести какую-то небольшую аналогию, что мэр, как президент города), поэтому для нас важно, поскольку мы президентская партия, чтобы президент в этом также принимал активное участие", - сказал Корниенко.

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