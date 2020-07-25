Ассистентом Луческу в "Динамо" станет легенда киевского клуба
25 июля, 2020, 16:09
Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назначит своим ассистентом легендарного футболиста киевского клуба Олега Гусева
Об этом сообщает Meta Ratings.
По информации издания, ассистент тренера "Динамо" U-21 Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в первой команде.
Окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский тренер объявит 30 июля на пресс-конференции в Киеве.
Не исключено, что в списке будут и другие имена, кроме Олега Гусева, Александра Спиридона и Михаила Михайлова.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 24 июля стало известно, что в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдет Александр Спиридон, с которым румын работал в "Шахтере" и питерском "Зените".
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