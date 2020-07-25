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Espreso.tvСпортАссистентом Луческу в "Динамо" станет легенда киевского клуба

Ассистентом Луческу в "Динамо" станет легенда киевского клуба


фото: dynamo.kiev.ua
Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назначит своим ассистентом легендарного футболиста киевского клуба Олега Гусева

Об этом сообщает Meta Ratings.

По информации издания, ассистент тренера "Динамо" U-21 Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в первой команде.

Окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский тренер объявит 30 июля на пресс-конференции в Киеве.

Не исключено, что в списке будут и другие имена, кроме Олега Гусева, Александра Спиридона и Михаила Михайлова.

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