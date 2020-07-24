 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОлимпиаду в Токио готовы провести без зрителей

Олимпиаду в Токио готовы провести без зрителей


фото: Getty Images
МОК готов провести Олимпийские игры в Токио без зрителей

Об этом сообщает NHK .

Главная задача МОК - проведение Олимпиады в безопасной среде.

"Вы должны подготовить различные сценарии проведения Игр. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде", - сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2020 пятница

больше новостей

24 июля, 2020 пятница

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать