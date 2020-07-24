Олимпиаду в Токио готовы провести без зрителей

24 июля, 2020, 12:12

МОК готов провести Олимпийские игры в Токио без зрителей

Об этом сообщает NHK .

Главная задача МОК - проведение Олимпиады в безопасной среде.

"Вы должны подготовить различные сценарии проведения Игр. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде", - сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021.

21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году , она будет вообще отменена.

15 июня кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что одним из главных пунктов его программы станет отмена Олимпийских игр .