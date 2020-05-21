Президент МОК заявил об угрозе полной отмены Олимпиады-2020
Об этом сообщает BBC.
По словам президента Международного олимпийского комитета, если летнюю Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, ее придется отменить.
"Я понимаю, что нельзя все время нанимать 3-5 тыс. человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности. Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут понадобиться для организации Игр", - сказал Бах.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021.
- Напомним, 28 апреля в оргкомитете Олимпиады-2020 заявили, что Игры в Токио могут вообще отменить, если в 2021 году не удастся справиться с пандемией коронавируса.
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