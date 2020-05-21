Президент МОК заявил об угрозе полной отмены Олимпиады-2020

21 мая, 2020, 11:11

Президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена

Об этом сообщает BBC.

По словам президента Международного олимпийского комитета, если летнюю Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, ее придется отменить.

"Я понимаю, что нельзя все время нанимать 3-5 тыс. человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности. Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут понадобиться для организации Игр", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021.

Напомним, 28 апреля в оргкомитете Олимпиады-2020 заявили, что Игры в Токио могут вообще отменить, если в 2021 году не удастся справиться с пандемией коронавируса.

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