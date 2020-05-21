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Espreso.tvСпортПрезидент МОК заявил об угрозе полной отмены Олимпиады-2020

Президент МОК заявил об угрозе полной отмены Олимпиады-2020


фото: Getty Images
Президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена

Об этом сообщает BBC.

По словам президента Международного олимпийского комитета, если летнюю Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, ее придется отменить.

"Я понимаю, что нельзя все время нанимать 3-5 тыс. человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности. Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут понадобиться для организации Игр", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021.

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