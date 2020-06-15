Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпийские игры

15 июня, 2020, 16:53

Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что одним из главных пунктов его программы станет отмена Олимпийских игр

Об этом сообщает Kyodo

По информации источника, если Ямамото победит на выборах, первое, что он планирует сделать - это отмена Олимпиады. Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Также политик пообещал выплаты по 100 тыс. иен ($934) всем жителям Токио в качестве поддержки на время пандемии.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ ранее объявил о своем выдвижении на второй срок.