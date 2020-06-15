Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпийские игры
15 июня, 2020, 16:53
Также политик пообещал выплаты по 100 тыс. иен ($934) всем жителям Токио в качестве поддержки на время пандемии.
Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что одним из главных пунктов его программы станет отмена Олимпийских игр
Об этом сообщает Kyodo
По информации источника, если Ямамото победит на выборах, первое, что он планирует сделать - это отмена Олимпиады. Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Также политик пообещал выплаты по 100 тыс. иен ($934) всем жителям Токио в качестве поддержки на время пандемии.
Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ ранее объявил о своем выдвижении на второй срок.
- 21 мая президент МОК Томас Бах заявил, что если Олимпиаду в Токио не удастся провести в 2021 году, она будет вообще отменена.