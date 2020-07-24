Джапаров заявила, что в правительстве готова стратегия деоккупации Крыма

24 июля, 2020, 13:57

Украинское правительство подготовило стратегию деоккупации Крыма, однако документ не является публичным

Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, передает Укринформ .

"Мы разработали документ" Стратегия деоккупации Крыма ", он не является публичным сейчас, поскольку мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это только лишь часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить ", - сказала Джапаров

Она также сообщила о планах украинского МИД создать международный коммуникационная площадка по вопросам Крыма.

"Если говорить о наших усилия, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадическая. Что-то происходит, тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество ", - отметила замминистра.

По ее словам, россияне используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что было волеизъявление народа, и "Крым - наш".

20 июля президент России Владимир Путин приехал в незаконно аннексированный Россией Крым.

В Минреинтеграции заявили, что протокол по организации визита главы государства в иностранной страны предусматривает приглашение , но его Украина не посылала РФ.