Джапаров заявила, что в правительстве готова стратегия деоккупации Крыма
Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, передает Укринформ .
"Мы разработали документ" Стратегия деоккупации Крыма ", он не является публичным сейчас, поскольку мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это только лишь часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить ", - сказала Джапаров
Она также сообщила о планах украинского МИД создать международный коммуникационная площадка по вопросам Крыма.
"Если говорить о наших усилия, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, ведь на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадическая. Что-то происходит, тогда есть какое-то заявление, реакция. Мы же понимаем, что главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация прилагает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество ", - отметила замминистра.
По ее словам, россияне используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что было волеизъявление народа, и "Крым - наш".
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