Путин прибыл в аннексированный Крым
20 июля, 2020, 14:55
Президент России Владимир Путин приехал в незаконно аннексированный Россией Крым
Об этом сообщает проект Крым.Реалии .
Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России.
Мероприятие пройдет на судостроительном заводе "Залив"
- Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь.
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