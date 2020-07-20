 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин прибыл в аннексированный Крым

Путин прибыл в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин приехал в незаконно аннексированный Россией Крым

Об этом сообщает проект Крым.Реалии .

Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ России.

Мероприятие пройдет на судостроительном заводе "Залив"

  • Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать