"Никто не приглашал посетить наш полуостров": Минреинтеграции отреагировало на визит Путина в оккупированный Крым

20 июля, 2020, 17:07

В Минреинтеграции заявили, что протокол по организации визита главы государства в иностранную страну предусматривает приглашение, но его Украина не посылала РФ

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в комментарии Интерфакс-Украина .

"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров" , - отметил Яременко.

20 июля президент России Владимир Путин приехал в незаконно аннексированный Россией Крым.

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