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Espreso.tvОбществоВ Румынии - всплеск инфицирования коронавирусом: свыше тысячи больных за сутки

В Румынии - всплеск инфицирования коронавирусом: свыше тысячи больных за сутки

Румынские власти зарегистрировала за минувшие сутки 1112 новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), что является рекордом для страны с начала пандемии

Об этом сообщает Romania-Insider.

"В Румынии зарегистрировали 1112 новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа. Таким образом, по состоянию на 23 июля общее количество случаев составляет 41 275", - говорится в сообщении.

Суточное количество новых случаев COVID-19 является рекордным для страны с начала пандемии.

Отмечается, что уже 27 649 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. В то же время за прошедшие сутки погибли 25 человек, а общее количество летальных случаев в Румынии достигает 2126 человек.

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На прошлой неделе стало известно, что правительство Румынии на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

На сегодня коронавирус диагностировали у 15390221 лица. Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия , Индия и Россия.

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