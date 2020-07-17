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Espreso.tvМирРумыния продлила запрет на въезд иностранцев до 15 августа

Румыния продлила запрет на въезд иностранцев до 15 августа

Правительство Румынии на 30 дней продлило действие режима чрезвычайной ситуации и до 15 августа продлило запрет въезда на территорию страны для иностранцев, в том числе граждан Украины

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии на своей странице в Facebook.

"Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля 2020 в Румынии продлено действие режима Чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа 2020 включительно. Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства ", - говорится в сообщении.

Исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

- члены семьи граждан Румынии;

- члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии;

- лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

- лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом,  соответственно медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в транспортировке товаров, обеспечивает такие перевозки;

- дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

- лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

- пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;

- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

- иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

- иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом

- иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

- члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, по закону.

Особое внимание обращается на режим временного транзита по территории Румынии, который разрешен исключительно при следующих условиях:

- только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии;

- при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающие основания для въезда в страну следования;

- транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дают основания для въезда в страну следования.

 

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