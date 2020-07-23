Антирекорд в Бразилии: за сутки в стране коронавирус обнаружили у почти 68 тыс. человек
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
Кроме того, за сутки в Бразилии зафиксировали 1284 летальные случаи.
Всего в стране выявлено более 2,2 миллиона зараженных и 82 771 летальный случай.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться до 125 000.
Глобальный суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 17 июля в США: заболевания диагностировали у более чем 77 000 человек.
На сегодня коронавирус диагностировали у 15390221 лица. Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.
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