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Espreso.tvОбществоАнтирекорд в Бразилии: за сутки в стране коронавирус обнаружили у почти 68 тыс. человек

Антирекорд в Бразилии: за сутки в стране коронавирус обнаружили у почти 68 тыс. человек

За минувшие сутки в Бразилии зафиксирован рекордный показатель заболеваемости коронавирусом: заразились 67860 человек

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Кроме того, за сутки в Бразилии зафиксировали 1284 летальные случаи.

Всего в стране выявлено более 2,2 миллиона зараженных и 82 771 летальный случай.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться до 125 000.

Глобальный суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 17 июля в США: заболевания диагностировали у более чем 77 000 человек.

На сегодня коронавирус диагностировали у 15390221 лица. Антилидерами по заболеваемости остаются США, Бразилия, Индия и Россия.

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