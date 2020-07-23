Стала известна зарплата Луческу в "Динамо"

23 июля, 2020, 17:46

Румынский специалист Мирча Луческу зарабатывать в киевском "Динамо" 1,2 млн евро в год

Об этом сообщает "Чемпион".

По информации источника, в контракте тренера также прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительные 500 тыс. евро. Такая же сумма прописана и за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21. Если Луческу выполнит все поставленные задачи, то получит 2,2 млн евро.

В "Шахтере" у румына была зарплата 3,5 млн евро в год, а в питерском "Зените" - около 5 млн евро.