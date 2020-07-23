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Espreso.tvСпортСтала известна зарплата Луческу в "Динамо"

Стала известна зарплата Луческу в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Румынский специалист Мирча Луческу зарабатывать в киевском "Динамо" 1,2 млн евро в год

Об этом сообщает "Чемпион".

По информации источника, в контракте тренера также прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительные 500 тыс. евро. Такая же сумма прописана и за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21. Если Луческу выполнит все поставленные задачи, то получит 2,2 млн евро.

В "Шахтере" у румына была зарплата 3,5 млн евро в год, а в питерском "Зените" - около 5 млн евро.

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