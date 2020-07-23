Предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования нет, - Кушнирук

23 июля, 2020, 12:30

На данный момент в Украине нет предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Банк тоже не может действовать в убыток. Если у него нет дешевых депозитов - соответственно, не может быть и дешевых кредитов. Тому есть объективные факторы, по которым в украинских реалиях нет предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования ", - сказал Кушнирук.

Он уточнил, что при долгосрочном кредитовании ресурсом выступают так называемые "длинные деньги".

"Если мы хотим снизить в экономике процентные ставки, то надо, чтобы правительство не конкурировало за доступ к ресурсу. А для этого бюджетная политика должна быть значительно жестче, чем та, которую мы наблюдаем, которая порождает огромный дефицит государственного бюджета ", - добавил эксперт.