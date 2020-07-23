 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПредпосылок для дешевого долгосрочного кредитования нет, - Кушнирук

Предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования нет, - Кушнирук

На данный момент в Украине нет предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Банк тоже не может действовать в убыток. Если у него нет дешевых депозитов - соответственно, не может быть и дешевых кредитов. Тому есть объективные факторы, по которым в украинских реалиях нет предпосылок для дешевого долгосрочного кредитования ", - сказал Кушнирук.

Он уточнил, что при долгосрочном кредитовании ресурсом выступают так называемые "длинные деньги".

"Если мы хотим снизить в экономике процентные ставки, то надо, чтобы правительство не конкурировало за доступ к ресурсу. А для этого бюджетная политика должна быть значительно жестче, чем та, которую мы наблюдаем, которая порождает огромный дефицит государственного бюджета ", - добавил эксперт.

  • ПриватБанк с 1 июля запустил кредитования в рамках государственной программы "Доступное жилье" с процентной ставкой 9,99% годовых.
  • Ощадбанк расширил программу ипотеки под 10% годовых на полицейских и госслужащих

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать