Ощадбанк расширил программу ипотеки под 10% годовых на полицейских и госслужащих

7 июля, 2020, 16:17

Отныне программой Ощадбанка "Конечно, 9,99" кроме медиков смогут воспользоваться государственные служащие, полицейские и сотрудники ГСЧС

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

"С целью поддержки работников государственного сектора Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% в рамках программы "Конечно, 9,99"(ранее" Конечно, Док ")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне воспользоваться программой, которую банк запустил в апреле текущего года, кроме медработников могут также госслужащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, для всех клиентов снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. При этом в зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%.

В пресс-службе добавили, что в течение всего срока пользования кредитом действует фиксированная процентная ставка. То есть клиент может с самого начала четко оценить полную стоимость кредита и определить сумму платежа за каждый месяц пользования им.

"Процентная ставка по заключенному кредитному договору не будет пересмотрена через год или два, она не зависит от стоимости депозитных ресурсов в течение срока пользования кредитом. Первоначальный взнос по определенным программам составляет от 20%", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам главы правления Ощадбанка Андрея Пышного, спрос на доступную ипотеку сейчас значителен. Учитывая существенное снижение учетной ставки и постоянное внимание к вопросу доступности кредитования ипотека в ближайшее время имеет все основания стать реальным механизмом решения жилищного вопроса.

"Несколько последних лет мы работаем над улучшением условий ипотечного кредитования и снижаем процентные ставки. В частности, в 2019 году ставка по кредитам в Ощадбанке была на уровне 20%, в начале 2020 года - 15-16%. В апреле запущено кредитование медиков под 9, 99%. Сейчас мы расширили круг потенциальных участников этой программы, а ставку по стандартным программам снизили до 13,49%. Убежден, что тенденция снижения ставок продолжится ", цитирует пресс-служба слова Пышного.

Напомним, с 1 июля ПриватБанк запустил кредитования в рамках государственной программы "Доступное жилье" с процентной ставкой 9,99% годовых

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