"Доступное жилье" ПриватБанк с июля запустит программу ипотеки под 10% годовых
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.
"В рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке ценам, которое предлагается банком" , - отметили в ПриватБанке.
По подсчетам банка, уже в начале введения государственной программы "Доступное жилье под 10%" льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.
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