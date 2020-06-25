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Espreso.tvОбщество"Доступное жилье" ПриватБанк с июля запустит программу ипотеки под 10% годовых

"Доступное жилье" ПриватБанк с июля запустит программу ипотеки под 10% годовых

ПриватБанк с 1 июля 2020 года запускает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье" с процентной ставкой 9,99% годовых

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

"В рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке ценам, которое предлагается банком" , - отметили в ПриватБанке.

По подсчетам банка, уже в начале введения государственной программы "Доступное жилье под 10%" льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тыс. украинцев.

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