НБУ ухудшил прогноз падения украинской экономики до 6%
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во втором полугодии 2020 г. экономика начала восстановление. В частности, смягчение карантина способствует оживлению деловой активности.
По данным регулятора, к полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации.
"Стимулирующие меры Национального банка, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление", - отметили в пресс-службе.
В то же время, по прогнозу НБУ, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом.
Так, во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплаты фонды.
"Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", - подчеркнули в НБУ.
Впрочем, по прогнозу регулятора, в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Отмечается, что главным драйвером экономического роста будет частное потребление.
- Напомним, по предварительному прогнозу НБУ, падение реального ВВП по итогам 2020 году может превысить 5%.
- В НБУ также прогнозируют, что дефицит государственного бюджета по итогам года может превысить 7,5% ВВП .
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