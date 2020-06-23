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Espreso.tvОбществоПадение реального ВВП по итогам года может превысить 5%, - НБУ

Падение реального ВВП по итогам года может превысить 5%, - НБУ


фото: ukrinform
В Нацбанке предупредили, что падение реального ВВП по итогам 2020 года, вероятно, будет больше 5%

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что постепенное смягчение карантина с середины мая, как ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение реального ВВП по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе с Инфляционного отчета за апрель 2020 года.

Согласно прогнозу, обнародованному в Инфляционный отчет за апрель 2020 года, падение ВВП Украины по итогам 2020 году может составить 5%.

Кроме того, во втором квартале 2020 Нацбанк ожидает углубления падения реального ВВП в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

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