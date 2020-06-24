Дефицит государственного бюджета по итогам года может превысить 7,5% ВВП, - НБУ
Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.
"Правительство Украины заложило в обновленный госбюджет дефицит на уровне 7,5% ВВП, тогда как в течение последних пяти лет он ни разу не превышал 3% ВВП. Впрочем, фактический дефицит по итогам 2020 года может быть большим из-за рисков невыполнения доходной части и необходимости расширения социальных расходов, в частности на поддержку Пенсионного фонда", - говорится в отчете.
Предполагается, что основным источником финансирования должны стать внутренние заимствования - прежде всего от банков. Они имеют значительную свободную ликвидность и с конца года активно наращивают портфель ОВГЗ.
"Активность государства на внутреннем долговом рынке имеет и негативную составляющую - часто она приводит к эффекту вытеснения инвестиций и уменьшению объемов кредитования экономики. А чрезмерное наращивание государственными банками портфеля ОВГЗ может существенно изменить структуру балансов этих финучреждений и снизить их инвестиционную привлекательность в будущем", - говорится в отчете.
- Напомним, по прогнозам НБУ, обнародованным в июньском инфляционном отчете, падение реального ВВП по итогам 2020 года может превысить 5%.
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