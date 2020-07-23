Лукашенко пригрозил выдворить из Беларуси западные СМИ
Об этом сообщает агентство Белта .
В частности, Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны потребовал реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию.
Он заявил, что необходимо уделять более пристальное внимание работе на информационном поле.
"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стрим эти ... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - сказал Лукашенко.
Несмотря на предвыборный период, белорусский лидер считает необходимым выдворять СМИ за подобные призывы и несоблюдение законодательства.
"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворять отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на площади ... Повторять больше не буду. Хорошо меня там вымазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий ", - заявил президент Беларуси.
Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси отказал Виктору Бабарыке в регистрации кандидатом в президенты. Его считали главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. Также к выборам не допустили Валерия Цепкало.
После этого сотни людей в нескольких городах вышли на улицы в знак протеста. Начались массовые задержания протестующих, а ОМОН начал бить мирных граждан.
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