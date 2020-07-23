Лукашенко пригрозил выдворить из Беларуси западные СМИ

23 июля, 2020, 15:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил выдворением иностранных СМИ на фоне предстоящих выборов в стране

Об этом сообщает агентство Белта .

В частности, Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны потребовал реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию.

Он заявил, что необходимо уделять более пристальное внимание работе на информационном поле.

"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стрим эти ... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - сказал Лукашенко.

Несмотря на предвыборный период, белорусский лидер считает необходимым выдворять СМИ за подобные призывы и несоблюдение законодательства.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворять отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на площади ... Повторять больше не буду. Хорошо меня там вымазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий ", - заявил президент Беларуси.

Напомним, 14 июля ЦИК Беларуси отказал Виктору Бабарыке в регистрации кандидатом в президенты. Его считали главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко. Также к выборам не допустили Валерия Цепкало.

После этого сотни людей в нескольких городах вышли на улицы в знак протеста. Начались массовые задержания протестующих, а ОМОН начал бить мирных граждан.