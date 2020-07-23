Карантинные зоны в Украине: Ляшко объяснил, как будут вводить ограничения с 1 августа

23 июля, 2020, 08:22

С 1 августа адаптивный карантин будет работать иначе: усиливать его будут, если ситуация будет ухудшаться пять дней подряд

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это наиболее критическая ", - отметил Ляшко.

Если район попадает в красную зону, то карантин длится до тех пор, пока он не уменьшит вклад в общую заболеваемость в области и не перейдет в другую зону.

По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

"Если мы три дня видим лучший показатель, то переводим этот район в другую зону", - сказал главный санврач.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина.