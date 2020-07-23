Карантинные зоны в Украине: Ляшко объяснил, как будут вводить ограничения с 1 августа
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио.
"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это наиболее критическая ", - отметил Ляшко.
Если район попадает в красную зону, то карантин длится до тех пор, пока он не уменьшит вклад в общую заболеваемость в области и не перейдет в другую зону.
По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.
"Если мы три дня видим лучший показатель, то переводим этот район в другую зону", - сказал главный санврач.
Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина.
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