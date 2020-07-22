Украину поделят на четыре карантинные зоны

22 июля, 2020, 20:31

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения. В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую.

Требования для регионов зеленой зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест; проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%.

Требования для регионов желтой зоны: сохраняются требования зеленой зоны; запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.

Требования для регионов оранжевой зоны: сохраняются требования желтой зоны; запрещается деятельность средств размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, запрещаются плановые госпитализации в больницах; запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; запрещается принимать новые изменения в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Требования для регионов красной зоны: сохраняются требования оранжевой зоны; запрещается работа общественного транспорта; запрещается посещение учебных заведений; запрещается деятельность кафе и ресторанов.

Сегодня, 22 июля, правительством было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа во избежание ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины среду, 22 июля 2020

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа на заседании Кабинета министров; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина.

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