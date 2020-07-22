Правительство продлило карантин до сентября
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что МЗ разделит все регионы по заболеваемости "зеленую", "желтую" и "красную" зону. В зависимости от эпидситуации в регионе будет действовать или легкий карантин, или жесткий.
В зависимости от показателей, будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина.
"Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.
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