Правительство продлило карантин до сентября

22 июля, 2020, 13:52

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что МЗ разделит все регионы по заболеваемости "зеленую", "желтую" и "красную" зону. В зависимости от эпидситуации в регионе будет действовать или легкий карантин, или жесткий.

В зависимости от показателей, будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина.

"Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

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