 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство продлило карантин до сентября

Правительство продлило карантин до сентября


фото: УП
Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что МЗ разделит все регионы по заболеваемости "зеленую", "желтую" и "красную" зону. В зависимости от эпидситуации в регионе будет действовать или легкий карантин, или жесткий.

В зависимости от показателей, будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина.

"Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать