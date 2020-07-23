Байден назвал Трампа "первым американским президентом-расистом"

23 июля, 2020, 16:39

Кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах президента США Джо Байден назвал своего соперника Дональда Трампа "первым президентом-расистом"

Об этом сообщает CNBC.

"То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального и географического происхождения, совершенно отвратительно. Ни один из президентов никогда не делал этого. Этого не делали ни президенты-республиканцы, ни президенты-демократы. У нас были и есть расисты, они пытались избрать своего президента. Но он стал первым ", - сказал бывший вице-президент во время круглого стола Международного союза работников сферы услуг 22 июля.

Также Байден обвинил Трампа в том, что он "противопоставляет людей и разделяет страну".

До этого президент США усомнился в умственных способностях Джо Байдена, заявив, что тот "не может связать два предложения".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

По результатам недавнего опроса от Монмутского университета, Джо Байден на выборах может получить 52%, а Дональд Трамп - 42%. Общенациональный опрос телекомпании Fox показывает, что Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа - только 41%.