Выборы в США: Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа

19 июля, 2020, 22:26

По данным соцопроса, Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Будущий кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от действующего президента США и своего оппонента на выборах Дональда Трампа, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу ABC News и Washington Post.

На выборах Байдена готовы поддержать 55 процентов зарегистрированных избирателей, Трампа - 40 процентов.

В марте разница в рейтинге кандидатов была минимальной - 49 против 47 процентов в пользу Байдена. Уже через два месяца демократа готовы были поддержать 53 процента избирателей, Трампа - 43 процента.

Опрос проводился 12-15 июля. В нем приняли 1006 респондентов, включая 845 зарегистрированных избирателей. Погрешность в результатах опроса зарегистрированных избирателей достигает 3,5%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

24 июня сообщалось, что Джо Байден на 14% обходит в гонке действующего президента Дональда Трампа.

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