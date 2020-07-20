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Espreso.tvОбщество"Не может связать два предложения": Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

"Не может связать два предложения": Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение остроту мышления своего оппонента на президентских выборах в ноябре, бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что он "некомпетентен для того, чтобы быть президентом"

Как сообщает Голос Америки, Трамп обрушился на Байдена со шквалом критики в интервью телеканалу Fox News, заявив, что "Байден не может связать два предложения".

"Они его вывозят. Он поднимается, повторяется, они задают ему вопросы. Он читает текст с телесуфлера, а затем возвращается в свой подвал. И вы скажете мне, что американцы хотят иметь такое в эпоху, когда у нас проблемы с другими странами, которые хотят с нами шалить?", - заявил Трамп.

Избирательный штаб Трампа выпустил в эфир рекламу, в которой поднимается вопрос, что острота мышления Байдена снижается. В случае его избрания президентом на выборах 3 ноября и вступления в должность в январе следующего года он станет самым старшим президентом США. Сейчас таков Трамп, которому 74 года.

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у Трампа в Белом доме, спросил американского лидера, считает ли он Байдена немощным.

"Не хочу так говорить. Скажу, что он некомпетентен для того, чтобы быть президентом. Чтобы быть президентом, нужно быть сообразительным, жестким и много еще каким. Джо не знает, что он жив. Не знает", - ответил Трамп.

Республиканский президент заявил, что если бы Уоллес так же тщательно расспрашивал Байдена, как его, то его оппонент-демократ в конце концов сел бы на землю и стал просить: "Мамочка, пожалуйста, забери меня домой".

Трамп заявил, что он победит Байдена, хотя Уоллес сообщил результаты нового общенационального опроса телекомпании Fox, согласно которому Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа только 41%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

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