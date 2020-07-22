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Espreso.tvОбществоВСУ назвали имя военного, погибшего под Павлополем 21 июля

ВСУ назвали имя военного, погибшего под Павлополем 21 июля


фото: twitter.com/mil_in_ua
В зоне ООС 21 июля погиб военный 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского - матрос Артем Козий

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Военный был уроженцем Южноукраинска Николаевской области.

"Более 7 часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее", - говорится в сообщении.
 
Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выразило соболезнования семье погибшего.
  • На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции под Павлополем, в результате обстрела ранения получили двое бойцов .
  • Один из военных, который был ранен, умер в больнице от осколочных ранений.

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