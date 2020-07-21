Раненый под Павлополем украинский военный скончался в больнице
21 июля, 2020, 19:03
Один из военных, который был ранен 21 июля в районе Павлополя, скончался в больнице от осколочных ранений
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополя, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - написали в штабе.
Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.
- На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции в Павлополе, в результате обстрела ранения получили двое бойцов .
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