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Espreso.tvОбществоРаненый под Павлополем украинский военный скончался в больнице

Раненый под Павлополем украинский военный скончался в больнице

Один из военных, который был ранен 21 июля в районе Павлополя, скончался в больнице от осколочных ранений

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополя, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - написали в штабе.

Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.

  • На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции в Павлополе, в результате обстрела ранения получили двое бойцов .

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