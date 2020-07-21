 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции в Павлополь, ранены двое бойцов

На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции в Павлополь, ранены двое бойцов

На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции в Павлополь, в результате обстрела ранения получили двое бойцов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате обстрелов с автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ответ украинская сторона применила огневые средства, потери противника уточняются.

# ООС # Операция_ОС Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation вторнику, 21 Июль 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать