На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции в Павлополь, ранены двое бойцов
21 июля, 2020, 12:31
На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции в Павлополь, в результате обстрела ранения получили двое бойцов
Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
"В результате обстрелов с автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
В ответ украинская сторона применила огневые средства, потери противника уточняются.
# ООС # Операция_ОС Сегодня, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation вторнику, 21 Июль 2020
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