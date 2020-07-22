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Espreso.tvОбществоВ Киеве из-за подозрительного чемодана на площади Космонавтов вызвали полицию и взрывотехников

В Киеве из-за подозрительного чемодана на площади Космонавтов вызвали полицию и взрывотехников


фото: Dtp.kiev.ua
22 июля на площади Космонавтов появился неизвестный чемодан, также сообщили о заминировании станции метро "Вокзальная"

О заминировании "Вокзальной" сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - отметили в КП "Киевский метрополитен".

ОБНОВЛЕНО: метрополитен работает в обычном режиме. Бомбы не обнаружили.

О "подозрительном" чемодане на площади Космонавтов написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, уточнив, что на место прибыли полицейские и взрывотехники.

"В Киеве на площади Космонавтов, возле подземного перехода, обнаружили одинокий чемодан с неизвестным наполнением", - отметили в сети.

ОБНОВЛЕНО: репортаж нашего корреспондента с места происшествия.

Напомним, 21 июля неизвестный "заминировал" ТРЦ и здание суда.

В тот же день вблизи со станцией метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв.

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