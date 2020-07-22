У "Зари" долги по зарплате

22 июля, 2020, 13:53

Финансовое положение "Зари" далеко от идеального, несмотря на полученные бронзовые медали УПЛ

Как стало известно "Футбольному формату", съемочная группа которого три дня работала в Запорожье, у команды достаточно сложная финансовая ситуация, сообщает Есперсо.TV.

Этого не скрывают футболисты, и просят не называть их имена. Луганский клуб задолжал игрокам зарплату за почти три месяца. Не видела команда и никаких премиальных в течение последнего года.

Футболистам обещают бонусы за третье место в чемпионате, однако выплаты пройдут не раньше конца августа.

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