У "Зари" долги по зарплате
22 июля, 2020, 13:53
Финансовое положение "Зари" далеко от идеального, несмотря на полученные бронзовые медали УПЛ
Как стало известно "Футбольному формату", съемочная группа которого три дня работала в Запорожье, у команды достаточно сложная финансовая ситуация, сообщает Есперсо.TV.
Этого не скрывают футболисты, и просят не называть их имена. Луганский клуб задолжал игрокам зарплату за почти три месяца. Не видела команда и никаких премиальных в течение последнего года.
Футболистам обещают бонусы за третье место в чемпионате, однако выплаты пройдут не раньше конца августа.
- Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".
- 21 июля главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что не получал приглашение возглавить "Динамо" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор