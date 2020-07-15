Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга

15 июля, 2020, 11:01

Президент США подписал закон, который предусматривает широкий спектр санкций против лиц, организаций и компаний, которые способствуют Китаю в ограничении автономии Гонконга

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент подписал во вторник, 14 июля, закон H. P 7440 Об автономии Гонконга, который уполномочивает и вводит санкции против иностранцев, юридических лиц и финансовых учреждений, способствующих усилиям Китая, направленным на отмену автономии Гонконга", - отмечается в документе.

Законодательный акт, подписанный Трампом, получил широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Он предусматривает введение санкций против субъектов, нарушающих обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларацией, а также Основному закону этого автономного региона. Кроме того, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.

Напомним, совместная декларация, подписанная между правительствами Великобритании и Китая в 1984 году, должна была обеспечить автономию Гонконга (бывшей Британской колонии) до 2047 года.

Как сообщалось 30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно закону, центральная власть КНР создаст в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция власти Гонконга.

Ряд стран раскритиковала это решение Пекина, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы".