Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

15 июля, 2020, 15:07

США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами

Об этом сообщает The Hill .

Трамп заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большое торговое соглашение. Но как только оно было подписано, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.