Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем
15 июля, 2020, 15:07
США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами
Об этом сообщает The Hill .
Трамп заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.
"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большое торговое соглашение. Но как только оно было подписано, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.
Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.
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