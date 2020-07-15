 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп отказался от торговых переговоров с Китаем

Трамп отказался от торговых переговоров с Китаем

США не будут вести переговоры с Китаем по второй части торгового соглашения между странами

Об этом сообщает The Hill .

Трамп заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большое торговое соглашение. Но как только оно было подписано, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - сказал он.

Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. Однако уже в мае Трамп был готов разорвать ее, обвинив Китай в том, что он прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать