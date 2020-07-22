Ребров отказался вернуться в "Динамо" - СМИ

22 июля, 2020, 09:37

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров отказался от предложения во второй раз возглавить "Динамо"

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .

По информации издания, Ребров отклонил предложение "Динамо" снова возглавить команду.

Отмечается, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник пока не среди приоритетных кандидатов на пост нового тренера "Динамо". Киевский клуб не рассматривает кандидатуру Юрия Калитвинцева, но среди претендентов на пост является Юрий Максимов, который сейчас возглавляет "Ворсклу".

Также "Динамо" рассматривает кандидатуру иностранного специалиста. Сейчас его имя держится в тайне, но, по информации источника, это точно не бывший тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица.

46-летний Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого в течение года Ребров тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Летом 2018 года был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва будапештцы получили два титула чемпионов Венгрии.

Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".

21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb