Помпео прибыл в Данию, говорить о "Северном потоке-2"

22 июля, 2020, 17:38

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию, где он собирается обсудить газопровод "Северный поток-2" на встрече с премьер-министром Метте Фредериксеном в Копенгагене

Об этом сообщает Радио Свобода.

Противоречивый газопровод, который Россия стремится завершить, будет транспортировать газ в Европу через Балтийское море. Часть трубопровода, которую еще предстоит построить, находится в экономических водах Дании.

На прошлой неделе Помпео предупредил компании о том, что они не должны помогать России завершить трубопровод стоимостью почти 11 млрд долларов. Палата представителей США одобрила поправку , которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают закончить строительство.

Европейские суда, которіе прокладывали трубопровод, прекратили свою работу в декабре 2019 года после серии санкций США, нацеленных на их деятельность.

Россия теперь надеется завершить строительство, используя свои собственные корабли. Это побудило Соединенные Штаты внести поправку в законопроект о расходах на оборону и расширить санкции, включив туда не только суда, но и любые компании, помогающие России.

Санкции еще должен одобрить Сенат США и подписать президент Трамп.

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".