Помпео прибыл в Данию, говорить о "Северном потоке-2"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Противоречивый газопровод, который Россия стремится завершить, будет транспортировать газ в Европу через Балтийское море. Часть трубопровода, которую еще предстоит построить, находится в экономических водах Дании.
На прошлой неделе Помпео предупредил компании о том, что они не должны помогать России завершить трубопровод стоимостью почти 11 млрд долларов. Палата представителей США одобрила поправку , которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают закончить строительство.
Европейские суда, которіе прокладывали трубопровод, прекратили свою работу в декабре 2019 года после серии санкций США, нацеленных на их деятельность.
Россия теперь надеется завершить строительство, используя свои собственные корабли. Это побудило Соединенные Штаты внести поправку в законопроект о расходах на оборону и расширить санкции, включив туда не только суда, но и любые компании, помогающие России.
Санкции еще должен одобрить Сенат США и подписать президент Трамп.
Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор