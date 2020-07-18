Главный дипломат ЕС раскритиковал санкции США против "Северного потока-2"

18 июля, 2020, 20:12

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель раскритиковал санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Я глубоко обеспокоен тем, как участилось применение санкций или угрозы санкций со стороны США в адрес европейских компаний или интересов", - сказал Боррель.

Таким образом он отреагировал на новые инструкции Государственного секретаря США Майка Помпео по нефтепроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2", обнародованные 15 июля.

В документе госсекретаря США говорится, в случае если станет известно, что европейские компании сотрудничают с этими российскими энергетическими проектами, эти компании рискуют попасть под американские санкции.

"Принципиально Европейский Союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес. Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьей страной", - сказал Боррель.

Он призвал Соединенные Штаты убрать угрозу санкций и вернуться к диалогу.

"Там, где существуют различные взгляды на политику, Европейский Союз всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций ", - заявил Боррель.

Соединенные Штаты неоднократно высказывались против попыток России провести нефтепровод в обход Украины в Европу, чтобы таким образом изолировать Украину от международного рынка нефти и использовать "голубое топливо" как политический инструмент в отношениях с Европой.

Напомним, 15 июля правительство США решило ввести дополнительные ограничительные меры по проекту газопровода "Северный поток-2" .

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