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Espreso.tvОбществоПалата представителей Конгресса США приняла законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с санкциями против "Северного потока-2"

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о финансировании потребностей обороны, который предусматривает санкции против российского "Северного потока-2"

Об этом сообщает Укринформ.

За проект закона проголосовало 295 конгрессменов. Общий оборонный бюджет США, предусмотренный законопроектом в 2021, составляет $ 740, 5 млрд.

  • 20 июля Палата представителей одобрила поправки в законодательство, предусматривающие новые санкции против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

 

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