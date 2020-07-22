Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с санкциями против "Северного потока-2"
22 июля, 2020, 09:05
Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о финансировании потребностей обороны, который предусматривает санкции против российского "Северного потока-2"
Об этом сообщает Укринформ.
За проект закона проголосовало 295 конгрессменов. Общий оборонный бюджет США, предусмотренный законопроектом в 2021, составляет $ 740, 5 млрд.
- 20 июля Палата представителей одобрила поправки в законодательство, предусматривающие новые санкции против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".
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