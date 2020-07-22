На футбольные матчи в Украине снова будут пускать болельщиков

22 июля, 2020, 16:52

УАФ и Минздрав приняли совместное решение разрешить болельщикам посетить матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

Павелко провел рабочую встречу с главой Минздрава Максимом Степановым, где и было принято решение разрешить заполненность стадионов на 25%. Болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и другие мероприятия карантинного режима.

В случае успешного проведения этих матчей и улучшения эпидемиологической ситуации - допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.

Матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы пройдут 25 и 29 июля. Коваливский "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения ... Опубликовано Андреем Павелко Среда, 22 июля 2020 г.

Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .

"Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .