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Espreso.tvСпортНа футбольные матчи в Украине снова будут пускать болельщиков

На футбольные матчи в Украине снова будут пускать болельщиков


фото: facebook.com/andriy.pavelko
УАФ и Минздрав приняли совместное решение разрешить болельщикам посетить матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

Павелко провел рабочую встречу с главой Минздрава Максимом Степановым, где и было принято решение разрешить заполненность стадионов на 25%. Болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и другие мероприятия карантинного режима.

В случае успешного проведения этих матчей и улучшения эпидемиологической ситуации - допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.

Матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы пройдут 25 и 29 июля. Коваливский "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".

Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения ...

Опубликовано Андреем Павелко Среда, 22 июля 2020 г.

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