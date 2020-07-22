На футбольные матчи в Украине снова будут пускать болельщиков
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.
Павелко провел рабочую встречу с главой Минздрава Максимом Степановым, где и было принято решение разрешить заполненность стадионов на 25%. Болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и другие мероприятия карантинного режима.
В случае успешного проведения этих матчей и улучшения эпидемиологической ситуации - допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.
Матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы пройдут 25 и 29 июля. Коваливский "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".
Болельщики возвращаются на трибуны стадионов! Только, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения ...Опубликовано Андреем Павелко Среда, 22 июля 2020 г.
- Напомним, 19 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Ворсклу" .
- "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.
- Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Десной" и получила бронзовые награды .
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