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Espreso.tvОбществоЛуцкий террорист был под прицелом более 20 снайперов, - Тимошенко

Луцкий террорист был под прицелом более 20 снайперов, - Тимошенко

Снайперы наблюдали за луцким террористом, который захватил автобус

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "НВ".

По словам Тимошенко, Кривош находился под прицелом более 20 снайперов. Спецназовцы ждали, чтобы террорист появился хотя бы в одном из окон автобуса.

"Отправляли коптер, который его слил, приходил переговорщик. И в конце, когда подъехал БТР... террорист вышел, его осматривали сначала снайперы, потому что непонятно, с чем он вышел", - рассказал он.

Также Тимошенко объяснил, почему спецоперация по освобождению заложников длилась 10 часов.

"Почему медлили? Президент мог через час выйти с ним на связь и все сделать. Но тянули, потому что террориста нужно было измотать, чтобы он устал и стал более сговорчивым", - добавил заместитель председателя ОП.

  • Напомним, вчера в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 20 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов. Сначала Кривош согласился отпустить трех заложников - беременную женщину, ребенка и пенсионерку.
  • Правоохранители в Луцке задержали нападавшего на автобус .

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