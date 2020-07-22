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Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил Нафтогаз поставщиком газа "последней надежды"

Кабмин утвердил Нафтогаз поставщиком газа "последней надежды"

Кабмин утвердил газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке газа сроком на три года

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании, передает ЕспресоTV.

Согласно постановлению, "газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт с поставщиком.

  • Напомним, 10 июля Министерство энергетики определило газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.
  • Ранее Кабмин продлил действие публичных специальных обязанностей (ПСО) для продажи газа населению по льготной цене до 1 августа из-за необходимости избрания поставщика последней надежды.
  • Поставщик "последней надежды" (ПОН) на рынке газа - это компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

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