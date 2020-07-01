Кабмин продолжит продавать газ населению по льготной цене до августа, - Буславец

1 июля, 2020, 16:47

Кабмин продлил действие публичных специальных обязанностей (ПСО) для продажи газа населению по льготной цене до 1 августа из-за необходимости избрания поставщика последней надежды

Об этом сообщила вр. и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец во время брифинга по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV.

По словам Буславец, решение о продлении ПСО для населения до 1 августа связано с необходимостью проведения конкурса по отбору поставщика последней надежды на газовом рынке для населения.

"Для обеспечения бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО, важным было определение поставщика последней надежды, которого, к сожалению, последние два года у нас не было. Эта тема очень важна, поскольку после отмены ПСО каждый потребитель должен иметь гарантированные поставки газа ", - сказала Буславець.

По ее словам, вчера была проведена комиссия и объявлен конкурс на избрание такого поставщика. Кроме того, на предыдущем заседании правительства было принято решение о внесении изменений для обеспечения конкурентных условий для проведения такого конкурса, были уточнены критерии. Сейчас правительство ожидает, что до 7 июля будут представлены предложения всех потенциальных поставщиков последней надежды и конкурс будет проведен по всем конкурентным правилам и требованиям.

"Это позволит после этого обеспечить поэтапное открытие рынка газа и обеспечить бесперебойные поставки этого ресурса населению", - подчеркнула Буславець.

Она отметила, что сегодня Кабмин продлил действие ПСО для населения до 1 августа. По словам министра, это необходимая норма для того, чтобы все происходило последовательно и было обеспечено гарантированное снабжение газа.

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