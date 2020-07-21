Зидану предложили "вечный" контракт в "Реале"

21 июля, 2020, 13:15

Президент "Реала" Флорентино Перес готов заключить с главным тренером мадридского клуба Зинедина Зидана бессрочный контракт

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

Перес доволен работой Зидана, под руководством которого мадридцы в июле стали чемпионами Испании. Президент "Реала" готов предоставить французу бессрочный контракт и расширить его полномочия.

По мнению Переса, Зидан мог бы стать для "Реала" таким же успешным бессменным тренером, как Алекс Фергюсон, который возглавлял "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет.

Всего "Реал" под руководством Зидана получил 11 трофеев, в частности, трижды победил в Лиге чемпионов.

Действующее соглашение француза с "Реалом" рассчитан до 2022 года.

Напомним, 16 июля "Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу.

17 июля Зинедин Зидан назвал титул чемпиона Испании важнее за победу в Лиге чемпионов.

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