"Реал" стал чемпионом Испании по футболу

17 июля, 2020, 08:15

"Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мадридцев на 29-й минуте вывел вперед Карим Бензема. На 77-й минуте француз реализовал пенальти и оформил дубль. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч.

"Реал" победил "Вильярреал" 2: 1, набрал 86 очков и досрочно стал чемпионом Испании. "Барселона" за тур до финиша отстает от мадридцев на 7 пунктов.

"Реал" стал чемпионом 34-й раз в истории.

Чемпионат Испании

37-й тур

16 июля

"Реал" - "Вильярреал" 2: 1

Голы: Бензема, 29, 77 (пен.) - Иборра, 83

Напомним, 13 июля "Реал" победил "Гранаду" и оказался на расстоянии в 2 очка от завоевания золотых медалей.

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