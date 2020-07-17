"Реал" стал чемпионом Испании по футболу
17 июля, 2020, 08:15
"Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Мадридцев на 29-й минуте вывел вперед Карим Бензема. На 77-й минуте француз реализовал пенальти и оформил дубль. На 83-й минуте Висенте Иборра отыграл один мяч.
"Реал" победил "Вильярреал" 2: 1, набрал 86 очков и досрочно стал чемпионом Испании. "Барселона" за тур до финиша отстает от мадридцев на 7 пунктов.
"Реал" стал чемпионом 34-й раз в истории.
Чемпионат Испании
37-й тур
16 июля
"Реал" - "Вильярреал" 2: 1
Голы: Бензема, 29, 77 (пен.) - Иборра, 83
- Напомним, 13 июля "Реал" победил "Гранаду" и оказался на расстоянии в 2 очка от завоевания золотых медалей.
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