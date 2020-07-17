Зидан эмоционально прокомментировал 11-й титул во главе "Реала"

17 июля, 2020, 13:15

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал титул чемпиона Испании более важным, чем победа в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca.

По словам Зидана, нынешняя победа в чемпионате Испании для него важнее, чем успех в Лиге чемпионов.

"Потрясающее чувство. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. В матчах сражались игроки. Да, у меня была своя роль, но все сделали. Это выдающаяся команда, и когда я вижу их счастливыми, я сам рад. Мы стали лучшими, так как набрали наибольшее количество очков. Вот и все. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе ", - сказал Зидан.

Французский тренер во главе "Реала" трижды выигрывал Лигу чемпионов, а победа в чемпионате Испании стала второй в его карьере.

В целом этот трофей стал 11-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера "Реала". Ранее француз выиграл три Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два Суперкубка УЕФА (2016 2017), два Суперкубка Испании (2017, 2020), два клубных чемпионата мира (2016, 2017) и чемпионат Испании ( 2016/17).

Напомним, 16 июля "Реал" победил "Вильярреал" и за тур до финиша стал чемпионом Испании по футболу.

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