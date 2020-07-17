 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗидан эмоционально прокомментировал 11-й титул во главе "Реала"

Зидан эмоционально прокомментировал 11-й титул во главе "Реала"


фото: Reuters
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал титул чемпиона Испании более важным, чем победа в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca.

По словам Зидана, нынешняя победа в чемпионате Испании для него важнее, чем успех в Лиге чемпионов.

"Потрясающее чувство. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. В матчах сражались игроки. Да, у меня была своя роль, но все сделали. Это выдающаяся команда, и когда я вижу их счастливыми, я сам рад. Мы стали лучшими, так как набрали наибольшее количество очков. Вот и все. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе ", - сказал Зидан.

Французский тренер во главе "Реала" трижды выигрывал Лигу чемпионов, а победа в чемпионате Испании стала второй в его карьере.

В целом этот трофей стал 11-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера "Реала". Ранее француз выиграл три Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два Суперкубка УЕФА (2016 2017), два Суперкубка Испании (2017, 2020), два клубных чемпионата мира (2016, 2017) и чемпионат Испании ( 2016/17).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать